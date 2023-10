Calderoli a Torino tende la mano: "Oggi giorno di pacificazione sul tema dell'autonomia"

Secondo giorno per l'Italia delle Regioni. Non più Palazzo Reale e Archivio di Stato, ma Teatro Carignano e poi Palazzo Carignano, sede del primo Parlamentino d'Italia che riapre le sue porte lasciando sul calendario del 1860 la testimonianza della sua ultima seduta.

"Ogni cosa qui parla del nostro Paese"

"Siamo in un luogo meraviglioso, dove si è fatto un pezzo della nostra Italia. Non solo a livello di istituzioni, ma proprio di uomini e donne illustri, compresa arte e cultura. Dal palco del Carignano Paganini disse la sua famosa frase 'Paganini non ripete'. Ogni cosa qui ci parla del nostro Paese. E dei valori fondanti in cui crediamo per fare il meglio per le nostre comunità" è il commento di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte.