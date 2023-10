In Via Alfieri a Grugliasco prosegue il cantiere per il teleriscaldamento che è ancora in opera. La strada è ancora chiusa e i disagi proseguiranno per qualche settimana.

Il resto delle strade della borgata sono quasi tutte asfaltate. Al termine delle asfaltature la borgata avrà tutte strade con il nuovo manto stradale.

L'Amministrazione comunale si dedicherà anche al resto delle strade della città ridando vie e corsi percorribili e senza buche. Entro fine ottobre si parte con via Costa.