Vendita collegio Salesiano Don Bosco della Crocetta, Romagnoli: "L'associazione sportiva continuerà a vivere"

Un edificio storico di Torino potrebbe presto trovare cambiare proprietario. Il collegio Don Bosco della Crocetta, a causa degli alti costi di costi di gestione e del progressivo calo dei fedeli, potrebbe essere venduto dai salesiani. Ma anche un pezzo di storia - non solo sportiva - che ora vede nuvole nere all'orizzonte.

La sede della facoltà di Teologia dell’Università Pontificia è anche e soprattutto la casa del basket Crocetta, che tante generazioni di giovani (ma anche di campioni, da Carlo Caglieris a Stefano Vidili) ha visto passare nel corso dei decenni. Si parla di diverse offerte sul piatto, anche di alcune decine di milioni di euro ed allora ecco che il presidente Roberto Romagnoli è dovuto intervenire per fare chiarezza sulla situazione: "Sono circolate notizie in merito alla vendita dell'immobile di proprietà dell'Istituto Salesiano Don Bosco Crocetta. A inizio settembre i Salesiani ci hanno comunicato che è in corso un esame approfondito relativo alla collocazione della loro Università che ha sede in Via Caboto e che da questa decisione dipenderà anche il futuro dell'Opera Crocetta e di conseguenza dell'Oratorio Crocetta".