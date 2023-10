Aurora, tecnici al lavoro per abbattere un albero in lungo Dora Firenze: “Era malato”

In queste ore, un gruppo di tecnici incaricati dalla Città di Torino sta procedendo all'abbattimento di un albero in lungo Dora Firenze, e più precisamente nei pressi del Ponte del Carbone tra via Aosta e via Bologna.

I lavori

L'intervento è iniziato già nella giornata di ieri con la recisione dei rami esterni, e sta proseguendo nella mattinata di oggi con il taglio definitivo “pezzo per pezzo” dell'albero. Per consentire uno svolgimento in sicurezza dei lavori, è stato chiuso un tratto della pista ciclabile “corridoio verde” che unisce Parco Dora alla Colletta.

I motivi

Si tratta di un alto tiglio presente nella scarpata a bordo fiume. A spiegare le motivazioni che hanno portato alla decisione è la coordinatrice all'ambiente della Circoscrizione 7 Mara Sara Inì: “Quell'albero – precisa – è malato, con diversi problemi alla base”.