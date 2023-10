Disney, Marvel, Pixar, Barbie e Oppenheimer: View Conference porta a Torino i guru dei cartoon e dell'intrattenimento digitale

La 24esima edizione della manifestazione di computer grafica porterà decine di personalità del mondo dell'animazione a Torino, dal 15 al 20 ottobre, alle OGR e alla Piazza dei Mestieri. Non solo registi ma anche VFX artist e supervisor di numerosi film usciti quest'anno come Barbie, Oppenheimer e Avatar - La via dell'acqua. Numerosi gli ospiti provenienti dal mondo Disney: per Star Wars ci saranno Doug Chiang, vicepresidente e direttore creativo di Lucasfilm, e Hal Hickel, direttore dell'animazione di The Mandalorian; per Marvel terranno eventi i supervisori degli effetti visivi di Guardiani della Galassia - Vol 3 e Thor - Love and Thunder; per quanto riguarda I Classici, la mattina di mercoledì 18 ottobre verranno proiettati in anteprima i primi 20 minuti di Wish, prossimo film Disney in uscita a dicembre.



Nei cinque giorni di conferenze, masterclass e workshop i relatori totali saranno 110, tra i quali ci saranno 8 vincitori di premi Oscar e 7 di Bafta. Dopo che la scorsa edizione si è tenuta in modalità mista, sia in presenza che online, quest'anno View Conference non verrà trasmessa in streaming, per portare più persone possibili a Torino.



"Quello di quest'anno è un programma particolarmente ricco, probabilmente il più ricco di sempre - ha commentato Maria Elena Gutierrez, CEO e direttrice di View Conference - Il filo conduttore che lega tutto insieme è il calore e l'umanità di tutte le persone di talento che lo rendono possibile".



"View conference rappresenta il meglio di tutto il mondo dell'animazione - ha dichiarato Vittoria Poggio, assessore regionale alla cultura e al turismo - e averlo in Piemonte ci rende orgogliosi. La regione Piemonte sostiene tutta la filiera cinematografica di questo settore che ha fatto tornare le persone al cinema, qui prendono vita idee e invenzioni che poi vediamo proiettati nelle sale".



Per la manifestazione sono previsti arrivi da tutto il mondo, come ha spiegato Gutierrez: "L'anno scorso è stato un evento misto sia fisico che online e abbiamo avuto più di 30mila persone in collegamento e 4.000 in presenza, di cui più di 2.000 studenti. Quest'anno visto che saremo solo in presenza i numeri sono già più alti: vengono da tutta Italia e da tutto il mondo per poter vedere e parlare con gli ospiti, anche aziende e imprese da Germania, India, Cina".