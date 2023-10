Riprese fiction Lidia Poët, centro bloccato per tutta la giornata

Continuano le riprese della seconda stagione di Lidia Poët in città.

Questa volta la produzione sarà per tutta la giornata di oggi in piazza Carlo Alberto, tra il Museo del Risorgimento e la Biblioteca Nazionale.

Entra a far parte del cast l’attore Gianmarco Saurino.

I set si sono alternati tra le vie cittadine, da piazza San Carlo, piazza Carlina, Carignano, via San Massimo e corso Re Umberto.

Tra indagini e lotte per farsi accettare da quello che all'epoca era un ambiente professionale esclusivamente maschile, Lidia Poët ha sicuramente raggiunto l'obiettivo di far conoscere il personaggio storico, sebbene in una veste romanzata.