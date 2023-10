La petizione dei cittadini di Borgo Filadelfia per il recupero del Rifugio Antiaereo: “Una targa non ci basta”

La petizione di Borgo Filadelfia per il recupero del Rifugio Antiaereo: “Una targa non ci basta”

Lanciata la petizione per il recupero e il ripristino del Rifugio Antiaereo sotto il piazzale degli ex Mercati Generali.

Un luogo storico che come, confermato dal Comune, non sarà coinvolto dai lavori per le nuove palazzine su via Montevideo e via Giordano Bruno, un Piano Esecutivo Generale che rivoluziona lo spazio abbandonato una volta luogo di vendita all'ingrosso della frutta e verdura.

Obiettivo raccogliere 300 firme

Il rifugio tuttavia necessita di essere riqualificato per essere anche fatto conoscere alla cittadinanza.

A lanciare la raccolta firme, il cui obiettivo è raggiungere le 300 firme, è stato un gruppo di tre cittadini firmatari: “Non vogliamo discutere di palazzi, aree verdi - spiega Graziella Grasso - vogliamo che questo patrimonio storico venga restituito al quartiere come già promesso dal Comune, a seguire di un'altra petizione già discussa ed approvata nel 2012”.

"Una targa non ci basta"

"Amici, una targa non ci basta. Il Borgo Filadelfia ha una Storia degna di essere conosciuta", hanno concluso.

In questi giorni saranno distribuite le copie della raccolte firme per poi presentare la petizione in Comune.