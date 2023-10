Giovani "Re-Attivi” a Moncalieri: dodici si sono avvicinati al lavoro grazie al progetto del Comune

Un avvicinamento al mondo del lavoro fatto attraverso un progetto sostenuto dalla Città di Moncalieri. Per questo, nei giorni scorsi, è stato giusto andare a raccontare questa esperienza nella sala del Consiglio comunale. I giovani "Re-Attivi” hanno così svelato come è stata questa esperienza e questo primo approccio con il lavoro arrivando dall'università. Davide Guida: "Una modalità innovativa" “Abbiamo notato che spesso la ricerca del lavoro è un percorso che viene fatto da soli e questo può portare ad essere disorientati, scoraggiati – ha detto Davide Guida, assessore alle Politiche per i Giovani del Comune di Moncalieri - “Giovani Reattivi” ha coinvolto ragazze e ragazzi diversi con una modalità innovativa: il confronto tra pari, la ricerca del proprio talento, il rinforzo di competenze e infine l’osservazione del mondo del lavoro: il futuro può essere un’opportunità per i giovani, se costruito insieme”. Le fasi del progetto e le aziende coinvolte

Il progetto prevedeva diverse fasi: una prima selezione ha consentito di individuare 2 “job coach”, cioè 2 giovani “facilitatori” laureati che, dopo un percorso di formazione, hanno affiancato altri 10 giovani “Job player” disoccupati in un’esperienza di tutoraggio di 30 ore con modalità di peer education (educazione tra pari) per apprendere le tecniche e gli strumenti per una candidatura efficace e successivamente nella ricerca di aziende disponibili ad ospitarli in una attività osservativa di 40 ore. Le esperienze fatte dai giovani

Arianna ed Elisa hanno osservato come si gestisce una reception, Ramot ha sognato di diventare pettinatrice, Alessio ha scoperto cosa significa lavoro amministrativo, Fiamma ha seguito lo sviluppo di progettazioni in ambito sociale, Alisea ha scoperto una passione nel mondo educativo…tante professioni, tanti sogni da realizzare.

“Con il progetto Giovani Re-Attivi 12 ragazzi hanno conosciuto meglio se stessi, le proprie potenzialità, attraverso esperienze in contesti lavorativi reali - afferma Silvia Di Crescenzo, assessore alla Persona e al Lavoro – Dodici ragazzi che, con l’approccio di Moncalieri per le Persone, hanno ricevuto un'attenzione dedicata e professionale in aziende del nostro territorio”. I 'premi' offerti dal Comune

A conclusione del progetto, il Comune di Moncalieri, a fronte di un contributo regionale sul Bando Act your job, ha riconosciuto una “premialità” di 1.500 euro per i tutor e di 600 euro per i job player, e ha consegnato un attestato che ne riconosce la partecipazione.