Per frenare i 'furbetti dei rifiuti' a Nichelino torna nel weekend l’isola ecologica itinerante

Per provare a frenare il fenomeno dei 'furbetti dei rifiuti' e i maxi abbandoni di mobili piuttosto che cataste di legno o ingombranti di ogni genere, a Nichelino da sabato 7 ottobre torna l’isola ecologica itinerante, in tour in tutti i quartieri della città.

Informare e scoraggiare i 'furbetti'

Il Comune, attraverso gli assessorati all’Ambiente, all’Istruzione e all’Igiene urbana, in collaborazione con il Consorzio Covar 14, ha organizzato una campagna di sensibilizzazione per scoraggiare l’abbandono dei rifiuti ed educare a differenziare. I cittadini potranno conferire i rifiuti ingombranti, materiale legnoso e i RAEE e riceveranno informazioni su assistenza e procedure per il corretto smaltimento. Durante le giornate si possono conferire fino a un massimo di 5 rifiuti a nucleo familiare.

Tutti gli appuntamenti in programma

Ecco tutti gli appuntamenti con l’isola ecologica itinerante: sabato 7 ottobre incontro pubblico informativo in piazza dalla Chiesa dalle 8 alle 13. Quartiere Juvarra piazza Polesani nel Mondo dalle 9 alle 17.

Sabato 14 ottobre quartiere Castello via Amendola fronte scuola Aldo Moro dalle 9 alle 17 e quartiere Boschetto parcheggio via Pracavallo dalle 9 alle 17.

Sabato 21 ottobre, quartiere Sangone via Garibaldi angolo via Biella dalle 9 alle 17 e quartiere Bengasi via Torino (parcheggio murales Piero Angela) dalle 9 alle 17.

Sabato 28 ottobre quartiere Oltrestazione via Gozzano dalle 9 alle 17 e quartiere Kennedy fronte scuola Don Milani dalle 9 alle 17.