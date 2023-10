Blocco diesel Euro 5, la Motorizzazione di Torino non ha i mezzi per garantire gli esami di guida

Le limitazioni del traffico delle normative europee, riguardo ai veicoli omologati diesel Euro 5, mettono a rischio l'attività degli esaminatori di guida. Il consigliere comunale Simone Fissolo (Moderati) ha proposto una deroga per la Motorizzazione civile di Torino.

"Non ci sono a disposizione degli esaminatori di guida i mezzi adeguati, molto spesso utilizzano la loro auto privata per svolgere il servizio - ha dichiarato Fissolo - la proposta di mozione chiede se nelle varie esenzioni, rispetto alla normativa europea che limita i veicoli in circolo, si possa aggiungere questa categoria".

Ma Sinistra Ecologista non ci sta e scarica sul governo la responsabilità di trovare le vetture adeguate: "Riguardo al panorama inadeguato delle misure che la regione adotta, in tema di inquinamento, eviterei di chiedere ulteriori eccezioni - ha dichiarato la consigliera comunale Alice Ravinale - Se si va nella direzione di inquinare meno si deve inquinare meno. La Motorizzazione dovrebbe fornire i veicoli adeguati per svolgere gli esami e ciò è di competenza del ministero dei trasporti".

La limitazione della circolazione, dei veicoli omologati come diesel euro 5, è stata sospesa dal decreto legge del 12 settembre scorso. La normativa europea però non consentirebbe ai Comuni che hanno criticità dal punto di vista ambientale, come Torino, la possibilità di introdurre ulteriori modifiche oltre a quelle regionali.