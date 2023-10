Grugliasco, sopralluogo dei vertici ATC nei cantieri del superbonus

Sopralluogo nei giorni scorsi dei vertici Atc a Grugliasco, dove si stanno concludendo i lavori di riqualificazione in 9 condomìni di edilizia popolare amministrati dall’Agenzia Territoriale per la Casa. Gli interventi riguardano opere di efficientamento energetico, finanziate grazie agli incentivi del Superbonus 110%, quali cappotti termici sulle facciate, sostituzione di serramenti e portoncini d’ingresso, e interventi di consolidamento e miglioramento antisismico grazie al Sisma bonus.

Gli stabili interessati, in particolare, sono in via Galimberti 1-5-7, dove oltre ai lavori di efficientamento energetico con pareti ventilate e infissi nuovi sono in programma interventi di miglioramento antisismico con cappotto armato e rifacimento dei balconi e dei frontalini; in via Olevano 100, dove viene adottata una tecnica innovativa di cappottatura termica e antisismica; in via Olevano 104 e 116 e in via Di Nanni 56-58.

L'investimento complessivo è di circa 15 milioni di euro, per un totale di 219 alloggi interessati.

"I lavori - dichiara il presidente dell’Atc del Piemonte centrale Emilio Bolla - consentono di riqualificare una parte importante del patrimonio di edilizia sociale di Grugliasco, migliorando le prestazioni energetiche degli edifici: questo comporterà un risparmio significativo dei costi di gestione, in particolare per quanto riguarda il riscaldamento e al tempo stesso consegnerà edifici più gradevoli dal punto di vista estetico, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei residenti degli immobili".

Grugliasco è il comune dell’area metropolita torinese in cui, con l’eccezione del capoluogo piemontese, è in programma il maggior numero di cantieri per interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio Atc. Ai 9 cantieri del Superbonus si aggiungono infatti altri 12 interventi in condomìni amministrati esternamente, per un totale di circa 800 alloggi e un importo lavori complessivo di circa 40 milioni di euro.