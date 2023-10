Case popolari, tornano gli abusivi in un alloggio occupato in via Scarsellini

La Municipale sgombera un alloggio occupato abusivamente in via Scarsellini (foto di archivio)

Un alloggio è stato occupato abusivamente nella notte all’interno del complesso di case popolari di via Scarsellini 12, a Torino, zona Mirafiori. Ricevute le segnalazioni dai residenti, l’Agenzia territoriale per la Casa del Piemonte Centrale ha subito richiesto l’accertamento alla polizia municipale. Proprio nella zona in cui alcuni sgomberi erano stati effettuati nei mesi scorsi.

“Questa - dichiara il presidente dell’Atc, Emilio Bolla - è una delle zone di Torino più interessate dal fenomeno delle occupazioni abusive. Purtroppo le notizie di abusi, sopraffazioni, aumento dell’illegalità e pericolo per gli abitanti del quartiere, sono quasi quotidiane. È uno stillicidio che deve essere arginato al più presto. Ringraziamo le forze dell’ordine per il loro impegno e ci appelliamo tutte le istituzioni perché si individuino gli strumenti, preventivi, educativi e anche repressivi, per garantire il ripristino della legalità e la sicurezza dei cittadini”.

Attualmente le occupazioni abusive nell’intero patrimonio gestito da Atc sono 214, di cui 202 nel solo territorio della Città di Torino. Nel quartiere di Mirafiori, dopo lo sgombero del mese di aprile scorso che aveva permesso il recupero degli 8 alloggi occupati abusivamente di via Scarsellini 12, restano ancora 9 occupazioni abusive nel vicino complesso di via Poma 11; altre 9 in corso Agnelli 156-via De Bernardi 2; 2 in via Dina; 6 in via Fratelli Garrone; 3 in via Roveda.