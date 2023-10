Sabato 7 ottobre Club Silencio anima la notte di Savigliano

Un’occasione unica per scoprire l’essenza dell’inatteso: un luogo incredibile e una mostra che davvero non ha eguali!

Dalle 19 alle 23.30: The scent blind experience Muses propone un’esperienza davvero singolare. Ad occhi bendati, i visitatori potranno immergersi in un mondo di profumi, scoprire e indovinare le fragranze. Guidati da un esperto si potrà vivere un divertente gioco per assaporare le essenze del mondo e creare poi la propria esclusiva eau fraiche in roll on, da portare sempre con sé.