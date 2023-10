Sensibilizzare contro i rischi del riscaldamento (ma quello globale). Iren vince il Premio Aretè

La giuria ha deciso di indicare come vincitore Iren per l’originalità della campagna “I Capolavori del Climate Change”, un’iniziativa di sensibilizzazione sui rischi del global warming.

La campagna è in linea con l’ambizione di Iren di essere leader nella transizione ecologica e nell’economia circolare per permettere alle comunità e ai territori di trasformare l’energia in valore, senza sprechi, costruendo insieme un domani che sia un posto dove vivere bene.

“Per Iren, campagne come “I capolavori del Climate Change” rappresentano un’occasione unica per comunicare in maniera innovativa e coinvolgente i veri valori che stanno alla base dell’impegno quotidiano del Gruppo” commenta Luca Dal Fabbro, Presidente di Iren. “L’attenzione verso la tutela e lo sviluppo del territorio, l’impegno per la transizione ecologica, la formazione e la trasmissione delle buone pratiche sono la nostra mission. Un impegno concreto per riuscire a far comprendere le ambiziose sfide del presente e riuscire a cambiare la storia futura”.