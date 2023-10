Nichelino contro la dislessia: al via progetto per favorire l'accesso alla conoscenza di oltre 500 bambini fragili

Nichelino contro la dislessia: al via progetto per favorire l'accesso alla conoscenza

Nichelino non vuole lasciare indietro nessuno, specie i più fragili in età scolare. Ed allora nei prossimi giorni verrà presentato ufficialmente il progetto "Rete Dislessia e accessibilità: dare a tutti le stesse opportunità”.

Nascerà un sito internet dedicato

L’obiettivo del progetto è quello di favorire l’avvicinamento e l’accesso alle risorse della conoscenza anche agli studenti affetti dai Disturbi Specifici di Apprendimento, con l’intento conseguente di promuovere il successo scolastico. Per questo la Biblioteca G. Arpino ha avviato un tavolo di lavoro sinergico, promuovendo e sostenendo attività formative rivolte agli insegnanti e formatori, il punto informativo Piddy (Punto Informa Dislessia) rivolto soprattutto alle famiglie, il coordinamento di prove di indagine nelle scuole, la costruzione di un sito internet dedicato (https://www.dislessianichelino.it/dn/). Il coinvolgimento dei principali istituti scolastici nichelinesi e di altre istituzioni come l’AID, ASLTO5, il CISA12 mira a costruire una comunità più inclusiva e consapevole.

Segnalati oltre 500 soggetti fragili

“Durante l’anno scolastico 2022/2023, su un totale di 1.009 bambini frequentanti l’ultimo anno di scuola dell’infanzia e il primo e secondo anno della primaria, si sono rilevati un totale di 504 soggetti fragili ai quali sono state somministrate, a inizio anno scolastico, prove didattiche per valutare le eventuali difficoltà. A fine anno, dopo un percorso didattico specifico, i piccoli sono stati sottoposti a una ulteriore prova per verificare i risultati del percorso intrapreso. Tra gli iscritti al secondo anno della scuola primaria, sono stati individuati 73 bimbi indirizzati poi all’ALS per ulteriori valutazioni", spiegano il Sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo, l’Assessore all’Istruzione Alessandro Azzolina e l’Assessora a Welfare e Sanità Paola Rasetto.

"Questo progetto è per noi di enorme importanza perché, grazie alla rete creata con tutti i partner, ci consente di seguire gli studenti nel migliore dei modi e con continuità, offrendo strumenti adeguati e sostenendo bambini e famiglie”, hanno concluso sindaco e assessori. In attesa del via ufficiale del nuovo progetto.