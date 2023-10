Attacchi a Israele: Torino sceglie di spegnere la Mole in segno di lutto e solidarietà. La Regione illumina di blu la sua scritta al grattacielo

Buio sul simbolo della città, perché buia è l'ora che si sta vivendo in Medio Oriente, dopo le terribili recrudescenze del conflitto isrealo-palestinese con centinaia di morti, feriti e la drammatica situazione degli ostaggi.



Per questo motivo si spegnerà a mezzanotte questa sera, un’ora in anticipo rispetto al consueto orario, la Mole Antonelliana. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale "per manifestare solidarietà e vicinanza ad Israele dopo gli attacchi avvenuti in queste ultime ore ed esprimere forte preoccupazione per l’auspicato processo di pacificazione stabile e duratura tra israeliani e palestinesi".



Proprio ieri sera, la Mole ha invece lanciato un segnale di gioia celebrando la qualificazione di Jannik Sinner alle Atp Finals che si terranno al Pala Olimpico il prossimo mese di novembre. Ma adesso è il momento del silenzio e del lutto, anche a migliaia di chilometri di distanza.



Nel pomeriggio di ieri, in prefettura, un vertice con le forze di polizia cittadine ha disposto anche un aumento delle misure di sicurezza intorno ai luoghi considerati sensibili e legati alla comunità ebraica in città.







Anche la Regione si attiva: questa sera, in segno di solidarietà verso Israele, la scritta del Grattacielo della Regione Piemonte verrà retroilluminata d’azzurro. Nelle scorse ore il presidente Cirio ha voluto esprimere al presidente della Comunità ebraica di Torino Dario Disegni lo sgomento per quanto sta avvenendo e la vicinanza di tutto il Piemonte.