Le trattative non bastano: è ancora sulla gru l'uomo che minaccia di uccidersi in via Filadelfia

Alle 21 non è ancora arrivato quell'applauso che scioglierebbe la tensione e restituirebbe il respiro al quartiere di Santa Rita . Dalle 10.30 di questa mattina infatti un uomo è salito in cima a una gru e ha minacciato di uccidersi buttandosi di sotto .

Le cause sarebbero da ricondurre a uno sfratto e a difficoltà economiche. Una disperazione che ha spinto l'uomo ad arrampicarsi sulla gru che da mesi ormai accompagna uno degli interventi per il 110% si trova in via Filadelfia, tra corso Orbassano e corso Siracusa, all'altezza di Parco Rignon.