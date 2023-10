Il Consiglio comunale sancisce che "manifestare è un diritto”

Le manifestazioni e gli incidenti accaduti a Torino lo scorso 3 ottobre in occasione della visita della premier Giorgia Meloni in città per partecipare al “Festival delle Regioni”, sono state oggetto di due ordini del giorno, discussi congiuntamente nella seduta del 9 ottobre 2023 del Consiglio Comunale.

Il primo documento, dal titolo “Manifestare è un diritto, non un pericolo per l’ordine pubblico da reprimere con la forza”, presentato da Alice Ravinale (Sinistra Ecologista), è stato approvato dalla Sala Rossa, con 22 voti favorevoli e 1 astenuto. Il provvedimento invita Sindaco e Giunta comunale ad attivarsi presso il Prefetto e il Questore per “richiedere che la gestione dell’ordine pubblico a Torino venga effettuata nel rigoroso rispetto dei limiti di legge per ciò che concerne l’uso della forza, da dispiegarsi soltanto in caso di effettiva necessità e in modo proporzionato”.

Il secondo documento, dal titolo “Manifestare è un diritto, rispettare le leggi, le istituzioni e le forze dell’ordine un dovere”, presentato da Giuseppe Catizone (Lega), è stato invece respinto dalla Sala Rossa (20 voti contrari, 2 favorevoli, 1 astenuto).

“Il corteo – ha affermato Alice Ravinale (Sinistra Ecologista) nel dibattito in aula – non aveva alcun tipo di mezzo offensivo e cionondimeno è stato oggetto di ripetute cariche”. E “ancora una volta” – ha spiegato – “la gestione dell’ordine pubblico appare sovradimensionata nella reazione”.

Giuseppe Catizone (Lega) ha espresso solidarietà alle forze delle ordine contuse e agli studenti colpiti in prima fila, “spinti in avanti” dai “professionisti del disordine di Askatasuna”. Ha quindi ribadito che le manifestazioni devono essere autorizzate e che “i 300 studenti scesi in piazza sono una piccolissima minoranza”.

Abbiamo visto “immagini brutte, tristi e gravi” su cui “non deve cadere il silenzio” e su cui “la Polizia di Stato non si deve chiudere in se stessa”, ha affermato Tiziana Ciampolini (Torino Domani), dichiarando di aver sottoscritto l’odg di Alice Ravinale.

Nadia Conticelli (PD) ha criticato i colleghi di minoranza che hanno deciso di abbandonare l’aula. Ha quindi espresso solidarietà ai feriti, sia tra la Polizia che tra gli studenti, e “fermissima condanna per la violenza”, proveniente “da tutte le parti”.

Simone Fissolo (Moderati) ha espresso la volontà di astenersi, non riconoscendosi né in un atto che difende una manifestazione non autorizzata né in un atto che, al contrario, giustifica oltre misura l’azione violenta delle forze dell’ordine.

Per Ludovica Cioria (PD), mente sapendo di mentire chi sostiene che la maggioranza sia contro le forze dell’ordine, che detengono il monopolio della forza, che, nel caso della manifestazione del 3 ottobre, è stata esercitata in modo non proporzionato al contesto.

Secondo Sara Diena (Sinistra Ecologista), le cariche della Polizia non sono state cariche come si vuole far credere e come dimostrano i filmati, ma è stata una scelta di gestione della piazza per lo meno operata da funzionari di polizia, con ragazzi fermati e circondati e obbligati a restare due ore sotto il sole.

Vogliamo riaffermare un principio generale di legalità a cui tutti siamo tenuti – ha affermato Elena Apollonio (Alleanza dei Democratici – DemoS), sostenendo che comunque non si tratta di un processo alle forze dell’ordine, ma che non si può non sottolineare come, in questo contesto, alcuni aspetti dovessero essere verificati.

Le responsabilità sono personali – ha dichiarato Ivana Garione (Moderati) – e la Polizia è “una istituzione importantissima per noi cittadini tutti”, ma “non è una sua funzione quella di randellare dei manifestanti”.

Valentina Sganga (M5S) si è detta “fortemente d’accordo” con l’atto presentato da Alice Ravinale, condannando “scene ingiustificabili e intollerabili” e auspicando una riflessione con chi si occupa di sicurezza.

Luca Pidello (PD) si è soffermato sulle condizioni di lavoro delle forze dell’ordine, con un’età media sempre più alta, personale carente e mancanza di aggiornamento. “Occorre riconoscere le problematiche strutturali” - ha concluso.