Torino, dal 29 ottobre Ryanair cancellerà nove tratte dall'aeroporto di Caselle

Non saranno più operate le rotte per Billund, Breslavia, Cracovia, Edimburgo, Malaga, Parigi Beauvais, Pescara e Stoccolma

Torino è un po’ più isolata: per la stagione invernale 2023/2024 Ryanair cancellerà 9 voli da Caselle. A partire dal 29 ottobre, dall’aeroporto Sandro Pertini non saranno più operate le rotte per Billund, Breslavia, Cracovia, Edimburgo, Malaga, Parigi Beauvais, Pescara e Stoccolma. A confermare la notizia è stato l’assessore comunale al Turismo Mimmo Carretta, rispondendo ad un’interpellanza presentata dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

Ritardo nella consegna dei Boeing

Ryanair ha dovuto rimodulare la sua offerta non solo nello scalo torinese, ma anche negli altri italiani ed europei. La motivazione? “La compagnia aerea – ha spiegato Carretta, leggendo una nota di Sagat - ha annunciato lo scorso 24 luglio un ritardo nelle consegne di nuovi aeromobili di cui era in attesa da Boeing”.

Biglietti rimborsati

“Per quel che concerne i biglietti già venduti – proseguono dal Sandro Pertini - Ryanair ha informato i passeggeri che avevano acquistato titolo di viaggio e provveduto proponendo o il rimborso della somma già versata o voucher per altre destinazioni”.

Firrao (Torino Bellissima): "Sconfitta per Torino"

"Nove rotte perse - commenta il vicecapogruppo Pierlucio Firrao- sono una grande sconfitta per Torino e ancor di più per chi ha già preso i biglietti e organizzato il viaggio". "Ora da questa giunta ci aspettiamo che si adoperi per chiudere accordi anche con altre compagnie per aumentare i flussi visto anche la prossima attivazione del collegamento veloce tra Caselle e il centro città" ha concluso l'esponente di Torino Bellissima.

Le novità

Con l'avvio della stagione invernale, l'aeroporto di Torino offrirà complessivamente 44 destinazioni. Di queste, 3 saranno nuove: Belfast (1 frequenza/settimana), Oporto e Tel Aviv (2 frequenze/settimana), servite da Ryanair. Previste poi altre novità: prenderà il via il 23 dicembre il nuovo volo settimanale per Vilnius di Air Baltic (nuova compagnia per lo scalo) e verranno rafforzate le frequenze su Foggia, servita da Lumiwings 3 volte/settimana; su Tirana, in Albania, servita da WizzAir ben 10 volte/settimana; su Olbia, servita da Volotea, su cui ci sarà un rinforzo nel periodo natalizio e che sarà collegata a Torino per tutta la stagione invernale. Nel periodo natalizio sarà inoltre operativo il volo di Volotea per Parigi Orly.