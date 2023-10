“E' cultura!”, aprono le sedi del Gruppo BPER Banca a Torino

È partita il 7 ottobre e proseguirà fino al prossimo fine settimana la prima edizione di “è cultura!”, la manifestazione organizzata da ABI Eventi che eredita le precedenti esperienze di Invito a Palazzo e del Festival della Cultura Creativa. “è cultura!” si propone come punto di riferimento per gli eventi educativi promossi dai protagonisti del mondo bancario e finanziario con l’idea di mostrare alla cittadinanza la cultura che ci circonda e che vive intorno a noi.

Al numero 11 di Via Santa Teresa si trova il Palazzo Pallavicino Mossi, edificato nel Seicento e ristrutturato in stile neoclassico dall’architetto torinese Amedeo Peyron nel 1852. Dell’edificio è possibile ammirare all’esterno il cortile e l’elegante, ampia finestra a serliana di fronte all’ingresso. All’interno si conservano alcuni ambienti di grande interesse, come lo scalone, la settecentesca sala degli specchi, riconducibile all’ambito del pittore di corte Claudio Francesco Beaumont e varie sale decorate con trompe l’oeil raffiguranti sfondati architettonici e pergolati. Notevole è il soffitto dipinto della stanza che in origine era probabilmente adibita a cappella privata della contessa Pallavicino.