Efficientamento energetico al Liceo Cattaneo, a breve disponibile anche la palestra

Sono in corso in questi giorni, e saranno completati a breve, i lavori di efficientamento energetico del corpo aule della sede centrale di via Sostegno del Liceo scientifico Carlo Cattaneo di Torino.

L’intervento comprende anche l’adeguamento degli impianti elettrici e il rifacimento dell'illuminazione esterna dei cortili, ragion per cui è stata necessaria la temporanea disattivazione dell'impianto antincendio in tutta la struttura, palestra compresa.

Non appena i lavori saranno completati, il preside potrà rilasciare il nulla osta di rito e gli impianti saranno rimessi in funzione: a quel punto sarà finalmente possibile l'avvio dei nuovi contratti per l'utilizzo della palestra che le società sportive stanno attendendo per dare inizio all’attività con la cittadinanza del quartiere.