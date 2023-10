Incidente in corso Unità d'Italia: una macchina in fiamme, ferita una donna

Un'auto ha preso fuoco oggi in corso Unità d'Italia, all'altezza del Palavela, dopo uno scontro con un altro veicolo. Una donna è rimasta ferita.

Non si conosce ancora l'esatta dinamica dell'incidente, ma si sa che i due mezzi procedevano entrambi in direzione Moncalieri. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. La donna a bordo è stata poi soccorsa e ricoverata al Cto in codice giallo. Rallentamenti alla circolazione.

I disagi al traffico, a dirla tutta, in corso Unità d'Italia erano iniziati già questa mattina - soprattutto in direzione Torino - con una lunga coda dalla rotonda Maroncelli fino all'uscita del sottopasso all'incrocio con corso Dante. Il motivo? Probabilmente il cantiere della Smat per la posa di una condotta idrica.