Le 7 aziende con maggior fatturato di Torino

Il tessuto imprenditoriale di Torino, come riportato dalla Camera di Commercio, ha raggiunto negli ultimi mesi del 2022 un numero importante di sedi di impresa: ben 223.025, che rappresenta più del 50% delle imprese di tutto il Piemonte e circa il 4% di quelle di tutta Italia. Ciò significa che se si è alla ricerca di annunci di lavoro Torino, è possibile trovarsi di fronte a molteplici opportunità, specialmente nel settore industriale.

Ma quali sono le aziende che vantano un fatturato maggiore? Ecco le prime sette per fatturato, secondo i dati di registroaziende.it dello scorso anno:

1. Fca Italy

La Fca Italy, in precedenza nota come Fiat Group Automobiles, è un vero e proprio fiore all’occhiello dell’industria Italiana. La società (partecipata da Stellantis) è nata nel 2007, in sostituzione del Gruppo Fiat, per continuare a progettare e commercializzare le vetture del marchio. Attualmente, controlla non solo il marchio FIAT, ma anche Alfa Romeo, Lancia ed altre. Il suo fatturato è pari a € 24.03 B ed è una società che offre spesso diverse opportunità lavorative.

2. Iveco

Al secondo gradino del podio, con un fatturato pari a € 6.82 B, si classifica Iveco S.p.a, acronimo di Industrial Vehicles Corporation (in italiano Società per la produzione di veicoli industriali). Come è facile intuire dal nome, la società si occupa della costruzione e della progettazione di diverse tipologie di veicoli commerciali, impiegati anche nei cantieri, per il trasporto pubblico, ecc.

3. Vodafone Italia

Vodafone Italia S.p.a è un’azienda di telecomunicazioni italiana, precisamente il secondo operatore telefonico del territorio, dopo TIM. La società, che può vantare un fatturato di ben € 5.01 B, ha la sua sede legale a Milano, mentre quella amministrativa a Ivrea, comune della città metropolitana di Torino. Questa azienda può essere l’ambiente giusto per ingegneri e sviluppatori ma anche per coloro che vogliono lavorare nel settore commerciale, ad esempio come addetti alle vendite.

4. Groupe PSA Italia SpA

Al quarto posto della classifica, un’altra società del gruppo Stellantis, ovvero Groupe PSA Italia SpA, che incorpora Citroen Italia SpA, Peugeot Automobili Italia SpA, Opel italia srl e Psa Service srl. La società è nata qualche anno fa, e la decisione è stata presa dal gruppo per migliorare l’efficienza e la gestione amministrativa e contrattuale dei lavoratori. Attualmente, il fatturato è pari a € 3.62 B.

5. FTP industrial

Al quinto posto è possibile trovare la FTP industrial, con 3.42 B di fatturato. Si tratta di una società di Iveco Group, che si occupa di progettare, produrre e vendere sistemi di propulsione, come motori (anche alimentati a gas naturale) trasmissioni, ecc., da impiegare in ambito industriale. Inoltre, la divisione ePowertrain si occupa in maniera specifica dei sistemi elettrici, a zero emissioni.

6. Cnh Industrial Italia Spa

Al sesto posto della classifica è possibile citare Cnh Industrial Italia Spa. È un gruppo italo-statunitense con un fatturato di € 3.4 B, che opera nel settore delle macchine per l’agricoltura, nonché dei veicoli commerciali e dei mezzi speciali. La società è alla costante ricerca di talenti, sia nell’industria manifatturiera, che nella finanza, nel marketing e nella comunicazione.

7. Iren Energia Spa

Chiude la top 7 delle imprese torinesi con un fatturato maggiore, Iren Energia Spa. È una società multiutility, che si occupa di fornire energia elettrica e gas nonché della gestione della rete idrica. Negli anni, sta acquisendo sempre più popolarità, affermandosi come uno dei principali operatori Italiani.