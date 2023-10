Gran bollito misto piemontese protagonista al bistrot di Casa Serra ad Asti

Ottima notizia per tutti gli appassionati del piatto più iconico della cucina piemontese, il Gran Bollito: a partire dal 19 ottobre e fino al 30 novembre, tutti i giovedì sarà il protagonista di un’imperdibile serata gourmet al Bistrot di Casa Serra, l’Eco-Resort & Wellness di Montegrosso Cinaglio, a pochi chilometri da Asti.

Dalle 19:30, gli ospiti dell’elegante location, verranno condotti in un vero e proprio viaggio nel gusto, in compagnia di quella straordinaria ricetta celebre in tutto il mondo e di cui Re Vittorio Emanuele II e Camillo Benso Conte di Cavour erano grandissimi estimatori.

Il menù della serata, a base di carne grass-fed delicatamente frollata e proveniente direttamente pascoli di Casa Serra, prevede: testina in cassetta al bagnetto verde, battuta di Fassona con granella di Nocciola Piemonte I.G.P., trionfo di bollito nei suoi tagli caratteristici accompagnato dai bagnetti della tradizione, cappelletti in brodo.

Per concludere in dolcezza, dessert a scelta fra le proposte della casa: bunet alla piemontese, panna cotta ai frutti di bosco, salame di cioccolato, tiramisù o sorbetto al limone. Il tutto, immersi nello scenario da favola delle morbide colline Patrimonio Unesco che abbracciano il Casa Serra Eco-Resort e con l’attenzione al dettaglio che contraddistingue l’accoglienza dei titolari.

La serata, offerta a 45 euro incluso il vino rosso Barbera d’Asti Tratto Parlapà, prevede un numero limitato di posti: per prenotare occorre chiamare il 3401876549.