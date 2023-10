Daspo urbano per chi spaccia o commette reati vicino a scuole, ospedali, ma anche in Barriera ed Aurora

Daspo urbano per chi è sorpreso a spacciare o commettere reati vicino alle scuole, aree gioco, ospedali mercati, ma anche luoghi sensibili come l'ex Gondrand, piazza Foroni, piazza Santa Giulia, ponte Mosca, parco Colonetti e Mirafiori Sud, piazza Carlo Felice e i giardini San Paolo. È quanto chiede una delibera di iniziativa popolare che vuole introdurre nel regolamento di Polizia Urbana, oltre alla sanzione amministrativa, l'allontanamento da determinate aree per le persone che arrechino disturbo e commettano reati.

Primi tra i 784 firmatari la parlamentare di FdI Augusta Montaruli, l'assessore regionale Maurizio Marrone e i consiglieri di Circoscrizione, qui in veste di cittadini. Il Daspo urbano è stato creato dall'allora ministro degli Interni Marco Minniti e prevede l'allontanamento per chi commette reati nelle aree della logistica, come stazioni e parcheggi, ed anche in particolari situazioni.

Allontanamento da ospedali, scuole e aree gioco

La proposta di delibera chiede l'ampliamento del provvedimento restrittivo alle aree dove ci sono scuole ed università; musei, parchi archeologici e monumenti; ospedali e case di cura; fiere e mercati; giardini pubblici.

La mappa

Ma anche in zone critiche di Torino come Aurora, Barriera di Milano, piazza Santa Giulia, San Salvario vicino alla Parri e via Ormea, il centro commerciale del Lingotto, l'area di Basso San Donato, Parella Sud Ovest piazza d'Armi, Rondò della Forca, corso Giacomo Mattettoti, il giardino Croce Verde e via Tofane, piazza Carlo Felice.

Marrone: "Lo Russo lo adotti per riportare sicurezza a Torino"