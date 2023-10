Tragedia sul versante svizzero del Cervino: precipita e muore poliziotto torinese

Tragedia nella mattina di oggi, giovedì 12 ottobre, sul versante svizzero del Cervino. Ha perso la vita Marco De Rosa, poliziotto in servizio alla Questura di Torino. L'uomo è precipitato nella zona della Cheminée: l'incidente si è verificato poco prima delle ore 10.30, a quota 3800 metri.

Un volo di 700 metri

Appassionato di alpinismo, era insieme ad altri compagni, in fase di discesa. Proprio loro hanno lanciato subito l'allarme, chiedendo l'intervento del Soccorso alpino valdostano. Purtroppo per lui, 57enne vice ispettore di polizia in servizio alle volanti torinesi, non vi è stato nulla da fare.

Carriera esemplare

Lo sfortunato De Rosa è precipitato per circa 700 metri e purtroppo per lui non è stato nulla da fare. Aveva iniziato la carriera in Polizia nei primi anni Novanta, per trasferirsi poi a Torino alla fine del 1999. De Rosa era ispettore e coordinava 5 turni delle volanti.

Scalatore esperto, ha fatto anche parte del Soccorso Alpino della Polizia di Stato. Agente di valore, aveva ricevuto diversi elogi ed encomi. Nel 2008 è stato promosso da sovrintendente a sovrintendente capo. Ha salvato anche la vita ad un'anziana, portandola fuori da uno stabile in fiamme a Torino.

Il cordoglio del Siulp

"Con immenso dolore e cordoglio vi comunichiamo che è improvvisamente venuto a mancare l'amico collega nonché membro di questa segreteria provinciale Marco De Rosa", ha scritto in una nota colma di amarezza Eugenio Bravo, segretario regionale del Siulp. "Non ci sono parole ma solo profonda angoscia e struggimento. Ci stringiamo in un fortissimo abbraccio alla compagna ed alla famiglia per questo immenso dolore".