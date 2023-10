Moncalieri si prende cura della generazione Z e lancia la 'Giornata del Benessere'

Il benessere dei giovani della generazione Z è una priorità per la Città di Moncalieri, che per questo lancia una giornata a loro dedicata, occasione di incontro e confronto. Ecco la “Giornata del Benessere”, in programma sabato 14 ottobre dalle ore 15.30 al Polifunzionale Don Pier Giorgio Ferrero.

Occasione di incontro e confronto

Un evento immaginato e costruito dai giovani, con palco e microfono pronti ad accoglierli. Un’occasione per ascoltare la testimonianza di ragazzi e ragazze di oggi, che racconteranno le difficoltà e gli ostacoli che affrontano nella vita di tutti i giorni e come decidono di superarli insieme. Durante la giornata ci sarà spazio per esplorare il benessere a 360 gradi: laboratori artistici, espressivi e sportivi, incontri con le scrittrici, aperitalk e molto altro.

Nello specifico le persone potranno ascoltare le esperienze di chi ha messo nero su bianco la propria storia e il proprio percorso di benessere, partecipare ai laboratori gratuiti di mindfulness, basket, yoga, circo e teatro. Concluderà la giornata il djset firmato Massive Wave Web Radio, la radio di riferimento per i giovani di Moncalieri.

Davide Guida: "I giovani al centro"

“Crediamo che il benessere dei giovani sia una priorità assoluta” afferma l’Assessore alle Politiche per i Giovani e all’Istruzione Davide Guida. “Sono molte le azioni compiute, insieme all’Assessore Silvia Di Crescenzo, per non lasciare nessuno indietro: la creazione dello sportello psicologico per giovani l’anno scorso, il progetto “Chiedimi se sono felice” oggi. Vogliamo dimostrare che uscire dalle difficoltà è possibile per tutti, sapendo di non essere soli”.

È possibile consultare il programma completo della giornata e iscriversi ai laboratori visitando la sezione dedicata sul sito www.moncalierigiovane.it “La Giornata del Benessere” si inserisce all’interno di “Chiedimi se sono felice”: un progetto finanziato da Regione Piemonte che coinvolge enti, servizi, associazioni e giovani dai 13 ai 29 anni.