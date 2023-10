Incubo finito: don Riccardo Robella e i fedeli di Nichelino rientrati da Gerusalemme

L'incubo si è concluso nella serata di ieri, mercoledì 11 ottobre. Il padre spirituale del Toro, Riccardo Robella, assieme ai 27 pellegrini torinesi (molti dei quali di Nichelino, la parrocchia servita fino a poche settimane dal don, ndr) sono rientrati da Gerusalemme, dove erano rimasti bloccati a seguito dei tragici fatti di Israele.

"Stiamo tutti bene, mai sentiti a rischio"

L'attuale parroco di Leinì aveva già tranquillizzato nei giorni scorsi sulle condizioni della comitiva, ma adesso può tirare un sospiro di sollievo. "Siamo riusciti a trovare nel pomeriggio un volo che ci ha portati a Verona e da lì, grazie ad un autobus, poi siamo rientrati a Torino. Stiamo tutti bene".

"Gerusalemme il posto più sicuro"

Don Riccardo ha poi voluto sottolineare ancora di non essersi mai sentito a rischio: "Gerusalemme in questo momento è forse il posto più sicuro che ci sia in questa terra martoriata, noi non abbiamo mai avuto problemi se non quello di trovare un aereo per il ritorno. Nessuno si azzarderebbe a bombardare mai la Terra Santa".

"Eravate più angosciati voi in Italia che non noi che eravamo lì - ha aggiunto ancora Don Riccardo - credetemi quando dico che Gerusalemme adesso è più tranquilla di Leinì. Le nostri fonti dirette ci avevano tranquillizzato, leggendo le cose italiane ci siamo spaventati ma noi non abbiamo avuto alcun problema. Anche all'aeroporto di Tel Aviv nessun panico particolare, se non qualche momento di ritardo al momento di partire. Ma il volo è stato esattamente uguale agli altri che ho fatto in vita mia".

"L'uomo deve ritrovare la ragione, basta guerre"

Sull'intera vicenda il cappello del Toro preferisce non addentrarsi, ma conclude con le parole di un uomo di fede auspicando la pace: "L'uomo deve ritrovare la ragione, non solo nella striscia di Gaza o a Israele, altrimenti rischiamo ancora di vedere gente che ammazza altra gente. E la guerra non è mai la soluzione".