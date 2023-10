Il Mauriziano e il suo Giardino Parlante aprono le porte ai bambini

Sabato 14 ottobre 2023 dalle ore 15 alle ore 18 l'ospedale Mauriziano e il suo Giardino Parlante aprono le porte ai bambini, presso il Giardino Parlante (corso Re Umberto 115).

Sarà un pomeriggio dedicato alla prevenzione ed al divertimento per tutti i bambini e le loro famiglie. I sanitari saranno a disposizione dei bimbi e dei loro genitori con numerosi stand: manovra di disostruzione delle vie aeree, consigli per piccoli traumi e ferite, sonno sicuro, informazioni sull'allattamento al seno, alimentazione com0plementare, consigli di care posturale, screening di piedini piatti e scoliosi, igiene dentale per i più piccoli, screening dell'ambliopia. Per i bambini giochi e divertimento con: coccole agli animali, laboratorio per imparare a riconoscere le emozioni, giochi, palloncini e magia, terapisti in gioco, letture, favole e passaporto culturale.

Ingresso libero. E' possibile lasciare un contributo alla Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus, che finalizzerà la totalità dei contributi alla Pediatria per sostenere l'acquisto di una telemetria per garantire il contatto pelle a pelle sicuro tra mamma e bambino fin dalle prime ore di vita e durante la degenza dopo la nascita.

In caso di maltempo l'iniziativa si svolgerà lungo il Corridoio Turati dell'ospedale, con ingresso da Largo Turati.