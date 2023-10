"Attenzione è necessario sgomberare il grattacielo": l'allarme interrompe la conferenza stampa in Regione

Attimi di incredulità - e anche divertimento - questo pomeriggio al grattacielo della Regione Piemonte, dove la conferenza stampa di presentazione dell’esercitazione di Protezione civile VARDIREX 23 è stata interrotta dal suono dell'allarme per l'evacuazione dell'edificio.

L'allarme

Per più di cinque minuti dagli altoparlanti è risuonata una voce in italiano ed inglese, che diceva: "Attenzione, attenzione: si è creata una situazione per la quale dobbiamo sgomberare l'edificio. Preghiamo di abbandonare l'edificio immediatamente attraverso l'uscita più vicina".

Secondo quanto ricostruito, qualcuno al quarto piano ha fatto scattare il segnale di allarme attivando la sirena, non si sa se per errore o di proposito. La Regione ha comunque annunciato che provvederà a presentare denuncia contro ignoti per procurato allarme.