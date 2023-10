Tentano di scassinare un furgone, arrestati due uomini in via Fossata

Arrestato dagli agenti della polizia di Madonna di Campagna un cittadino gambiano di 25 anni e un trentunenne del Burkina Faso con l'accusa di furto aggravato.

Il venticinquenne è stato anche deferito in stato di libertà per ricettazione.

Transitando in via Fossata nella notte, l’attenzione dei poliziotti è stata catturata da alcuni movimenti sospetti che due uomini stavano compiendo nei pressi di un furgone.

I due, infatti, stavano caricando in modo goffo un carrello portapacchi su una bicicletta di piccole dimensioni, quando, alla vista degli agenti, lentamente si sono allontanati dal furgone prendendo due direzioni opposte.

Subito bloccati dai poliziotti, sono stati sottoposti a controllo: il cittadino gambiano è stato trovato in possesso di un cacciavite mentre quello del Burkina Faso di un seghetto alternativo di cui non ha giustificato il possesso, ragione per la quale quest’ultimo viene denunciato per ricettazione.

Gli agenti hanno poi appurato anche che il portellone del furgone risulta essere stato forzato e contattato il proprietario del mezzo gli agenti gli restituiscono il carrello portapacchi risultato sottratto dal mezzo.

A seguito di accertamenti, è emerso che il trentenne cittadino del Burkina Faso era già gravato da un obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria, obbligo al quale però non aveva mai ottemperato.