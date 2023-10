Il 21 ottobre a Bosconero lo spettacolo comico “CHI CH’A LA VEUL CHEUITA…CHI CH’A LA VEUL CRUVA”

Sabato 21 ottobre il teatro di Bosconero presenta la compagnia “I Trensema” nello spettacolo comico, ma allo stesso tempo commovente, “CHI CH’A LA VEUL CHEUITA…CHI CH’A LA VEUL CRUVA”, storie di famiglia, amore e speranza. L’opera, scritta in piemontese con maestria originale, offre uno sguardo affettuoso e nello stesso tempo divertente sulla vita di due non più giovani coniugi, interpretati con passione e talento dagli attori della compagnia “I Trensema”. La vicenda ruota attorno alla loro determinazione di riunire la famiglia per un pranzo pasquale, con la speranza di riscoprire l’armonia e la gioia dei giorni passati. Lo spettacolo è un’ode d’amore duraturo, alla resilienza e alla forza delle relazioni famigliari. Attraverso situazioni comiche, dialoghi arguti e tocchi di tenerezza, gli spettatori saranno immersi in un viaggio emozionante e pieno di sorprese. “Il nostro obiettivo con questa produzione è far sorridere gli spettatori, oltre a far riflettere sul valore delle connessioni famigliari” afferma la regista/autrice dello spettacolo Vittoria Minetti. “Siamo entusiasti di portare questa storia sulla scena e condividere con il pubblico le gioie e le sfide di una coppia che continua a cercare l’amore e la felicità. Con una scenografia originale, costumi classici del Piemonte e una recitazione coinvolgente “CHI CH’A LA VEUL CHEUITA…CHI CH’A LA VEUL CRUVA” promette di essere un’esperienza teatrale sicuramente positiva per tutti gli spettatori. La produzione della compagnia “I Trensema” è il risultato di mesi di prove , dedizione e passione da parte di un team di artisti dalle grandi doti di recitazione.