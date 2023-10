Venaria, un murales sulla cabina di e-distribuzione a tema giovani e socialità

Prosegue l'impegno di E-Distribuzione nella rigenerazione urbana delle proprie cabine elettriche e l’ultima a trasformarsi in strutture all’insegna della creatività si trova a Venaria Reale, vicino al Teatro Concordia.

L’opera è stata realizzata da Riccardo Degli Emili, in arte Dise e da giovani venariesi, con il supporto dell’associazione dalla Cooperativa Orso, e all’interno del progetto «Zona Ovest Social Club», finanziato dalla Regione Piemonte e promosso dai Servizi Giovani della Città di Venaria Reale. La street art è intitolata “No Signal” e rappresenta un televisore anni 90’ con la schermata NO SIGNAL, IT’S TIME TO GO OUT. Il mal funzionamento dello strumento elettronico è una metafora della liberazione dal mezzo tecnologico come unico strumento di socializzazione nel periodo di lockdown, e della possibilità del ritrovato incontro fisico e sociale.



"Lavorare con i giovani è sempre stimolante e divertente. Sono stati coinvolti ragazzi di fasce di età differenti, accomunati da una grande curiosità verso la Street Art e volenterosi di dare un contributo alla loro città – commenta l’artista Riccardo Degli Emili -. Abbiamo realizzato un'opera a più mani centrando a pieno l’obiettivo del laboratorio: collaborare in sinergia e riprenderci spazi di socialità. L’attività di dipingere libera la creatività e stimola la creazione del gruppo. Sono fiducioso che molte altre cabine di E-Distribuzione della periferia torinese possano raccogliere nuovi stimoli artistici urbani e vengano dipinte".

“Le forme delle nostre cabine suscitano la creatività degli artisti – spiega Enrico Bottone, Responsabile Area Piemonte e Liguria di E-Distribuzione – ed è quello che è accaduto a Venaria, con un’opera d’arte di grande significato. L’Azienda è da anni impegnata in un progetto di street art sulle proprie infrastrutture con l’obiettivo di portare arte e bellezza su tutto il nostro territorio e di veicolare messaggi importanti per la cittadinanza”.

L’obiettivo di E-Distribuzione, infatti, è quello di riscrivere il volto di intere aree e quartieri, esaltandone la bellezza e integrando le infrastrutture esistenti che, in certi casi, diventano vere e proprie opere d’arte.

Sono centinaia, infatti, le cabine di street art sparse in giro per l’Italia che hanno dato vita ad un vero e proprio museo a cielo aperto. La rete elettrica diventa così una “rete d’arte” che coniuga i valori di sostenibilità, innovazione e rispetto per l’ambiente che caratterizzano ogni giorno l’impegno di E-Distribuzione.