La solidarietà scende in campo a Carmagnola per sostenere l'associazione Angeli di Ninfa

Sabato 21 ottobre alle ore 15 allo Stadio di Carmagnola arriva la Nazionale Calcio Spettacolo per una partita benefica contro le vecchie glorie del Carmagnola. Si giocherà per donare fondi all'Associazione ANGELI DI NINFA che si occupa di ragazzi autistici.

Saranno presenti molti volti noti della musica, della Tv, dello Sport e dello Spettacolo capitanati da VINCENZO TORELLI autore e compositore di sigle Tv Mediaset e films per bambini. Tra gli artisti sicuramente presenti da ricordare ENRICO PEYRETTI cantante e conduttore del programma per Rete 7 ‘Casa Peyretti’, l'attore e cabarettista FRANCO NERI che tutti ricordiamo per aver partecipato a Drive In su Italia1, Zelig su Canale 5, e la comduzione di Striscia la notizia.

E ancora il cantante FRIO che ha partecipato a Deejay On Stage, al Festival di San Marino ed ha aperto i concerti di artisti come Junior Cally, Boro Boro, e dei The Kolors, l'illustratore e fumettista CESARE LO MONACO in arte CESAR, autore di varie serie, ha disegnato per Topolino, Corriere dei Piccoli e molte altre, l'attore e comico, CLAUDIO STERPONE interprete di molti film, e la madrina della manifestazione EMANUELA FULGORI modella, influencer e presentatrice televisiva.

E' prevista, ma non ancora confermata la presenza, tra gli altri, di SIMONE BARBATO, il mimo più famoso d'Italia presente in tantissime trasmissioni Tv. L'intero incasso sarà destinato all'Associazione ANGELI DI NINFA.