Armato di coltello minaccia i passanti vicino alla Sinagoga urlando "Allah akhbar": bloccato col taser

È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 41enne di origine tunisina che ieri pomeriggio è stato fermato dagli agenti della polizia mentre in apparente stato confusionale stava aggirandosi nel quartiere torinese di San Salvario, poco distante dal luogo dove si trova anche la Sinagoga, armato di coltello e gridando frasi sconclusionate e di minaccia ai passanti, tra cui ‘Allah akhbar’.

I poliziotti, giunti sul posto hanno prima intimato all’uomo di gettare il coltello, poi, al suo rifiuto sono stati costretti a utilizzare il taser per disarmarlo. Nella successiva perquisizione nell’abitazione dell’uomo, che è stato portato in ospedale per accertamenti, non sono stati trovati materiali che possano far pensare a un suo coinvolgimento in organizzazioni islamiche integraliste.





"Ringrazio le forze dell'ordine per l'efficace e tempestivo intervento compiuto ieri a San Salvario - commenta Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera -. Una situazione estremamente delicata che è stata gestita nel migliore dei modi. L'utilizzo del taser si conferma uno strumento di deterrenza molto utile, soprattutto in una città problematica come Torino e in un momento nel quale l'allerta è particolarmente elevata a causa delle note vicende internazionali. Si tratta di un contesto che richiede da parte di noi tutti la massima attenzione e fermezza".