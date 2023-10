Degrado nel cuore di Torino, quando i portici di via Roma diventano un wc a cielo aperto [FOTO]

Le condizioni in cui si trovavano i portici di via Roma questa mattina

Il centro di Torino trattato come una latrina, come un cesso a cielo aperto. O meglio, sotto i portici.

È la triste immagine di via Roma, che al mattino presenta piena di escrementi. Sia solidi che liquidi. Abbandonati nemmeno in un angolo, ma proprio al centro del marciapiede. In mezzo alla strada.

“Il centro non può essere trattato così, è una vergogna”, lamentano i commercianti. Il biglietto da visita per i turisti è pessimo, le condizioni per chi lavora e chi passeggia sono evidenti a tutti. Gli sforzi per pulire la città non mancano, ma i controlli per evitare che maleducati deturpino Torino sono pressoché inesistenti. “Chiediamo solo una città pulita”.