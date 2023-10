Piazza Robilant simbolo dell’orgoglio ciclista: via i parcheggi, più spazio alle bici [FOTO]

Ha un nuovo volto piazza Robilant, nel cuore del quartiere San Paolo: la rotonda in cui confluiscono corso Racconigi, via Lancia, Braccini e San Paolo è ora una piazza a misura di ciclista, con meno spazio per le auto.

Nuova piazza a misura di ciclista

Una trasformazione evidente, ad alto impatto sulla viabilità del quartiere. Ma che non tutti sembrano aver apprezzato. La “nuova” piazza Robilant è realtà da pochi giorni e già divide: i commercianti lamentano una riduzione degli affari, i residenti una difficoltà a cercare parcheggio. Chi esulta sono invece i ciclisti, che possono spostarsi in sicurezza, in percorsi a loro riservati.

La soddisfazione di Diego Vezza

“È un lavoro che ha dell'incredibile, perché le ciclabili sono capaci di riqualificare lo spazio pubblico, riconsegnandolo alle persone, i veri abitanti della città. Spazi ampi, pedonali e ciclabili, con nuovo verde e aiuole, nuove panchine. Proprio là, dove c'erano solo auto in malasosta” è il commento di Diego Vezza, presidente della Consulta per la Mobilità Ciclabile.

E che piazza Robilant sia il simbolo del riscatto su due ruote lo testimonia il fatto che proprio da qui passerà il Bike Pride, previsto per domenica.

Commercianti scettici sul cambiamento

Servirà probabilmente tempo per convincere i commercianti, ora scettici della bontà del cambiamento. “Sono spariti tanti posti auto, chi prima si fermava ora prosegue e va da un’altra parte” raccontano i titolari degli esercizi che affacciano su piazza Robilant. Una piazza trasformata ma che, per ora, divide.

"L’intervento su Piazza Robilant, con investimento di 1milione e 250mila di euro, rappresenta una importante cerniera di connessione tra la nuova ciclabile di via Lancia–Braccini in direzione est/ovest e l’asse ciclabile di corso Racconigi proveniente da sud” ha spiegato l'assessora alla Mobilità Chiara Foglietta.

Foglietta: "Investimento da oltre 1 milione"

“È stato realizzato un anello bidirezionale e sono state revisionate tutte le banchine pedonali con l’aggiunta di aree verdi a divisione dal traffico, mentre sul fronte della scuola è stata creata un’area pedonale. Inoltre è stata aggiunta la riqualificazione dello spazio verde centrale. Si tratta di un intervento che è stato presentato nel corso di una commissione consiliare prima dell’inizio dei lavori e illustrato nuovamente in una commissione consiliare sul posto lo scorso 14 settembre” ha aggiunto Foglietta.

Presto attivo il nuovo parcheggio Chiribiri

“In quell’occasione - ha poi concluso l’assessora - è stata apprezzata la bontà della riqualificazione e sono state raccolte alcune richieste della scuola e di alcuni commercianti in merito a migliorie da apportare come la posa di archetti per le bici e il ripristino di una pavimentazione rimasta con qualche imperfezione. In merito invece ai posti auto si segnala che nelle prossime settimane aprirà il parcheggio Gtt denominato Chiribiri che affaccerà su via Lancia con 339 posti auto e per il quale è già previsto un abbonamento dedicato a residenti e domiciliati in orario serale, notturno, pre festivo e festivo".