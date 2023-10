Allarme bomba per uno zainetto abbandonato in via Berthollet, accanto alla Sinagoga: traffico bloccato e artificieri in azione

Allarme bomba a Torino. La presenza di un pacco sospetto in strada a pochi metri dalla Sinagoga, vicino a corso Vittorio, in San Salvario, ha fatto scattare i controlli delle forze dell'ordine. Polizia e carabinieri sono intervenuti a sirene spiegate e hanno bloccato l'intera zona. Chiusa via Berthollet dove è stata rinvenuto il pacco, all'altezza del civico 17, ma anche le vie limitrofe.

A insospettire i passanti è stato uno zainetto abbandonato, probabilmente un borsello. Immediato anche l'intervento degli artificieri, che hanno deciso di farlo brillare. Dai primi riscontri pare che il contenuto fosse innocuo, ma l'allerta resta alta.