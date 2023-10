Falchera, gli “zozzoni” continuano ad abbandonare immondizia: discariche abusive in via degli Ulivi

Discariche abusive in via degli Ulivi nel quartiere Falchera

Sembra impossibile riuscire a fermare gli incivili, o quelli che qualcuno ha già soprannominato gli “zozzoni”. Persone che continuano, imperterrite, ad abbandonare rifiuti di ogni genere in zona Falchera. Piena periferia di Torino.

Piaga difficile da debellare

Una piaga difficile da debellare, come sanno bene i residenti di un quartiere che da decenni prova a combattere l’abbandono selvaggio di rifiuti e la nascita di mini discariche. Le soluzioni tentate? Parecchie: presidi, telecamere con foto trappole, controlli. Nulla sembra servire. Vuoi per la vastità del territorio, vuoi la difficoltà nel garantire agenti della polizia municipale e il fatto che queste azioni vengano compiute spesso di notte.

Una discarica a cielo aperto

Via degli Ulivi, aperta quando era stato inaugurato il nuovo accesso a Falchera, è oggi chiusa nel tratto che porta da via delle Querce alla rotonda del sottopasso della Torino-Milano. Una sconfitta per i residenti e per chi vorrebbe garantire legalità, pulizia e decoro, ma si ritrova a che fare ogni giorno con gli zozzoni.