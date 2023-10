Lotta allo spaccio: 9 arresti nelle ultime ore tra Torino e provincia. E un pusher finisce in ospedale

Nelle ultime 72 ore, i carabinieri hanno intensificato i loro sforzi per combattere il traffico e il consumo di droga nella provincia di Torino, portando all'arresto di 9 persone coinvolte in attività illegali.

Nel quartiere Barriera di Milano a Torino, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un giovane di 22 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era già sottoposto a una misura cautelare che gli vietava di risiedere nel comune di Torino.

Dopo aver tentato di consegnare droga a un altro soggetto, il giovane ha ingerito alcune dosi di stupefacente per poi tentare la fuga. I militari lo hanno prontamente bloccato e, durante la perquisizione personale, hanno scoperto una quantità di eroina e denaro presumibilmente provento di attività di spaccio. Attualmente, il giovane è ricoverato in osservazione presso il reparto di medicina d'urgenza dell'ospedale "Molinette" a causa della deglutizione di ovuli di stupefacente.

Nel comune di Nichelino, i militari della locale tenenza dei Carabinieri hanno arrestato un uomo di 52 anni per possesso di sostanze stupefacenti e possesso illegale di arma da fuoco. Durante una perquisizione domiciliare, sono state trovate 160 grammi di cocaina, 35 dosi della stessa sostanza, un bilancino di precisione, oltre a 1.030 euro in contanti, presumibilmente provento di attività di spaccio. Inoltre, è stata rinvenuta una pistola semiautomatica di marca Glock calibro 9x21, risultata essere oggetto di furto.

A Pomaretto, i carabinieri hanno concluso un'indagine che ha portato all'arresto di un uomo di 40 anni per detenzione di ingenti quantità di marijuana. I militari dell’Arma hanno deciso di procedere con una perquisizione presso la sua abitazione, dove sono state trovate notevoli quantità di marijuana suddivisa in involucri di cellophane trasparente. Il totale delle sostanze stupefacenti sequestrate ha raggiunto un peso di 1,450 chilogrammi.

A Vauda Canavese, un altro intervento dei carabinieri ha portato all'arresto di un uomo di 28 anni per coltivazione e possesso di sostanze stupefacenti. La perquisizione personale e domiciliare ha rivelato la presenza di piante di marijuana, marijuana essiccata e attrezzature per la coltivazione indoor. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari mentre le indagini continuano a svelare ulteriori dettagli sulla sua attività illegale.

A Moncalieri, un uomo di 49 anni è stato arrestato mentre cedeva una dose di hashish a un cliente. L'operazione è scaturita da un'azione di controllo dei carabinieri, che hanno colto l'uomo nell'atto di effettuare la consegna. Le indagini sono ancora in corso per individuare possibili complici. A Moncalieri, i Carabinieri hanno arrestato anche un giovane di 17 anni, accusato di spaccio di hashish.

Il giovane è stato sorpreso mentre cedeva una dose di circa 8,2 grammi di questa sostanza a un coetaneo. Anche il cliente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Successivamente, una perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 133 grammi della stessa sostanza illecita, insieme a un bilancino di precisione. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Nel comune di Balangero, i Carabinieri della stazione di Mathi hanno arrestato un uomo di 53 anni per coltivazione di marijuana e possesso di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione, sono state trovate piante di cannabis sativa, marijuana in infiorescenza, semi di marijuana e altre attrezzature legate all'attività di coltivazione e spaccio. L'arresto rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta contro il traffico di droga nella provincia.

A Grugliasco, i Carabinieri della locale stazione hanno condotto un'operazione volta a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona. Durante il servizio, i militari dell’Arma hanno arrestato due giovani, un 21enne e un 22enne, entrambi accusati di spaccio di droga. Gli arrestati sono stati individuati a bordo di un'auto, mentre cedevano tre ovuli di crack a un cliente. Il cliente, a sua volta, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Successivamente, durante la perquisizione veicolare e personale, i Carabinieri hanno scoperto ulteriori 16 ovuli della stessa sostanza, con un peso complessivo di 14,5 grammi. Alcuni di questi ovuli erano nascosti all'interno del cavo orale del 22enne. Inoltre, è stato sequestrato un totale di 685 euro in contanti, sospettati di essere il provento di attività illecite. Oltre alle droghe e al denaro sequestrato, sono stati posti sotto sequestro due dispositivi cellulari e l'auto utilizzata nell'operazione. Tutti gli elementi sequestrati saranno utilizzati come prove nelle indagini in corso.

I procedimenti penali sono attualmente in fase di indagini preliminari con relativa vigente presunzione di innocenza per i soggetti citati.