Aurora, la Circoscrizione 7 chiede un “giro di vite” sulla sicurezza tra i ponti Mosca e Carpanini

La Circoscrizione 7 di Torino chiede un “giro di vite” sulla sicurezza ad Aurora e nella zona Valdocco: ad esplicitare questa esigenza è stata una mozione approvata nell'ultimo Consiglio, sostenuta sia dalla maggioranza di centrosinistra che dalla Lega.

Le richieste

La richiesta, in particolare, è diretta alla Città di Torino e verte sulla necessità di non fermarsi con i progetti di rigenerazione urbana attivati nel corso degli anni (come quelli, citati, dei giardini “Pellegrino” e “Madre Teresa di Calcutta”, ndr), ma di attivarne altri accompagnati da azioni di monitoraggio del territorio per una situazione che “si sta deteriorando soprattutto in prossimità dei ponti Carpanini e Mosca”.

Le proposte

Le soluzioni proposte sono 3: potenziamento degli interventi di natura sociale, culturale, di sostegno all'associazionismo e dell'imprenditoria attraverso strumenti fiscali e burocratici mirati, potenziamento dei presidi fissi e non nelle aree più complesse con l'attivazione del servizio del “vigile di quartiere” e la chiusura degli esercizi commerciali “dannosi” e lo sblocco in tempi brevi delle procedure amministrative per l'avvio del cantiere delle ex Ogm di corso Vercelli.

Il commento

A commentare la mozione è il presidente della Sette Luca Deri: “È necessario – sottolinea - che gli interventi di rigenerazione urbana messi in campo dall’amministrazione comunale siano accompagnati anche dal controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine per evitare di vanificare l’opera di riqualificazione in corso”.