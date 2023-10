Conflitto Israele/Palestina, il Patriarca di Gerusalemme a Torino: "Di fronte alla guerra appoggiamo la verità" [FOTO]

"Di fronte alla guerra appoggiamo, non un popolo o l'altro, ma la verità come diceva Giovanni Battista: noi costruiamo ponti. Il bene massimo è l'uomo, non il territorio o il dominio". A intervenire così sul conflitto tra Israele e Palestina è Chihade Abboud, procuratore presso la Santa Sede per la chiesa cattolica greco melchita, oggi intervenuto al grattacielo della Regione insieme al Patriarca di Antiochia, Gerusalemme e Tutto l'Oriente Youssef Absi. Un importante momento, a cui hanno preso parte l'assessore regionale Maurizio Marrone e il governatore Alberto Cirio.

I progetti

In questi anni l'assessorato di Marrone ha portato avanti progetti di cooperazione internazionale in Siria, ricostruendo prima l'asilo di Ma'alula distrutto da Al Qaida. Successivamente la Regione è intervenuta al museo di Damasco per formare giovani archeologici e ora, sempre nella città, ha costruito una scuola di icone per creare nuovi artigiani nel campo. Una delle opere realizzate in Siria è stata portata oggi al Grattacielo dagli esponenti della chiesa cattolica greco melchita, per essere poi donata in segno di ringraziamento alla Regione.

L'icona

Sull'icona è rappresentato San Giovanni che tiene in mano una rappresentazione del Piemonte, la Madonna e Cristo Pantocratore. "Il Piemonte - ha sottolineato il governatore Cirio - con la cooperazione internazionale ha portato un aiuto pratico ed operativo, anche per dare speranza ai popoli nella loro terra". "Occorre costruire la pace" "In questi giorni di apprensione per il Medio Oriente- ha aggiunto Monsignor Abboud - la nostra preoccupazione è per tutti i civili che soffrono. La guerra è distruzione senza distinzioni: per questo motivo occorre costruire la pace".