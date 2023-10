"Una preghiera per te piccola gioia". Fiori per ricordare Emilia Maidaska, uccisa a 16 anni da un'auto

La giovane travolta questa mattina in corso Casale

Un piccola vaso di fiori avvolto in una carta rosa con le api, accompagnato da un biglietto: “Una preghiera per te piccola gioia”. Accanto un mazzolino con margherite bianche e altri fiori, avvolti nell’alluminio, che qualcuno ha raccolto in un campo o giardino.

Emilia Maidaska

Sono questi i due piccoli omaggi floreali deposti in corso Casale 246, dove questa mattina è stata travolta ed uccisa da un’automobile Emilia Maidaska.

Scappata dalla guerra in Ucraina

Lei aveva 16anni ed era ospite della casa famiglia Associazione Casa Nostra, dopo essere fuggita dalla guerra in Ucraina. Arrivata più di un anno fa a Torino da Odessa, dove abitava prima dello scoppio del conflitto con la Russia, frequentava il terzo anno del liceo artistico Passoni.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, questa mattina poco prima delle 7 stava attraversando la strada sulle strisce pedonali per andare a prendere il bus alla fermata vicina, quando è stata travolta ed uccisa da una Bora Volkswagen grigia che procedeva in direzione San Mauro.

Probabilmente a causa dell’asfalto viscido e della forte pioggia il conducente non è riuscito ad evitare l’incidente.