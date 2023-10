Volpiano, per i contributi alle associazioni domande entro il 30 novembre

Entro il 30 novembre le associazioni possono presentare domanda al Comune di Volpiano per la concessione dei contributi annuali. Parte dei fondi viene assegnata sulla base di progetti, sia per iniziative già concluse (purché svolte nel 2023) e sia per attività da avviare e concludere nel corso dell’anno; la restante parte dei fondi, erogata soltanto in caso di disponibilità economica residua, viene assegnata per le attività ordinarie, in base al rendiconto del 2022 e al bilancio preventivo 2023.

Per i contributi riguardanti progetti è necessario che siano previste attività rivolte a tutta la popolazione (o a larghe fasce della stessa, o che abbiano, comunque, una notevole ricaduta sul territorio o sulla popolazione, anche in termini di miglioramento dell’immagine della comunità locale), o che, in alternativa, comportino un considerevole miglioramento qualitativo dei servizi offerti alla cittadinanza. Nella presentazione del progetto devono essere individuati, in modo chiaro, gli obiettivi che l’associazione si pone nella realizzazione dello stesso; tali obiettivi devono essere verificabili in quanto, a fine progetto, dovrà essere dimostrata la loro effettiva realizzazione e i risultati ottenuti.

Per informazioni è possibile rivolgersi al settore Saec (socio-assistenziale, culturale ed educativo) del Comune, negli orari di apertura al pubblico, anche telefonicamente al numero 011.9954530. Sul sito Internet del Comune sono pubblicati gli indirizzi applicativi e il modulo di domanda.