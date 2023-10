Lavoratori, disoccupati e precari chiedono il salario minimo garantito: “Dobbiamo vivere”

“Dobbiamo vivere”: è questo l'urlo che si è levato, questa mattina, dal Centro per l'Impiego di via Bologna 153 a Torino. A lanciarlo è stato il gruppo dei “Lavoratori, disoccupati e precari”, che al suo interno include diverse anime tra cui quelle del sindacalismo di base, con la richiesta precisa di un salario minimo garantito.

Il problema dei salari

“No precarietà, disoccupazione e bassi salari. Lavoratori e disoccupati uniti in lotta”: era questo lo striscione appeso dai manifestanti sulla recinzione esterna del centro: “Ad oggi - hanno spiegato – non esiste nessun tipo di sostegno: i salari, fermi da 30 anni, rappresentano uno dei problemi più gravi tanto da attivare una competizione al ribasso tra la forza lavoro. Noi non ci stiamo a fare questo tipo di concorrenza, ma abbiamo semplicemente la necessità di vivere pagando affitto, mutuo e cibo”.

La questione del reddito di cittadinanza

Un'altra questione posta è stata quella del reddito di cittadinanza: “Da quando l'hanno tolto – hanno proseguito – questo gioco al ribasso è aumentato: gli stipendi, lo ricordiamo, sono sotto gli indici Istat. Nella sola Torino, le oltre 15mila persone che percepivano il reddito di cittadinanza sono stati lasciati in difficoltà, oltre a essere demonizzate dai media e dalla politica con il discorso dei furbetti. Nonostante tutto il problema del lavoro persiste e il Governo è anche ipocrita, perché il spettava ai cittadini italiani”.

L'appello

Ai passanti e agli utenti del Centro per l'Impiego è stata proposta, infine, la firma di un appello per “attivare tutte le forme di lotta per un salario e un reddito dignitoso garantito”: “Vogliamo far sapere – hanno concluso - che a Torino esiste un gruppo di persone che si sta occupando di questi temi, perché ci sono decine di migliaia di torinesi che hanno necessità economiche urgenti. Chiediamo un intervento al Comune e alla regione per far sì che venga attivato un sostegno al reddito adeguato al costo della vita, trovino loro la modalità più adatta”.