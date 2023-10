Attivisti di Ultima Generazione bloccano il traffico davanti a Porta Nuova. Vernice rossa sulle porte della stazione [FOTO e VIDEO]

I manifestanti, incatenati, chiedono un fondo di riparazione per sistemare i danni delle catastrofi climatiche. La viabilità è stata spostata sulla corsia di marcia opposta.

Momenti di tensione con le forze dell'ordine

La protesta ha portato gli attivisti ad imbrattare di vernice arancione i portoni di ingresso della stazione. Momenti di tensione, quando la strada è stata sgomberata da polizia e carabinieri, con gli attivisti portati via di peso.

Le richieste dei manifestanti

I manifestanti, che dopo essersi seduti in strada si sono incatenati, chiedono l'apertura di un fondo di riparazione di 20 miliardi di euro per compensare i danni delle catastrofi climatiche: “Quest'anno - hanno dichiarato – abbiamo assistito a moltissimi disastri ed eventi estremi, con centinaia di persone morte o che hanno perso la casa. È perfettamente inutile versare lacrime di coccodrillo, chi ci rimette la vita non dovrebbe pagare per colpe non sue”.

Dopo circa 15 minuti, la strada è stata sgomberata dalle forze dell'ordine intervenute sul posto, con i manifestanti portati via di peso tra momenti di grande tensione; la viabilità, temporaneamente deviata sulla corsia di marcia opposta, è quindi tornata regolare.

Vernice arancione

In contemporanea, altre attiviste (anch'esse portate via di peso dagli agenti) hanno versato diversi litri di vernice arancione davanti ai portoni di ingresso, lasciando poi impronte di mani sui muri e di scarpe sulla pavimentazione, poi ripulita dagli addetti: “Non avete paura - hanno urlato - per i vostri figli e il vostro futuro? Chi ha bisogno deve essere aiutato, abbiamo uno stato che dovrebbe essere lì apposta, ma che non sta facendo il proprio dovere. Noi difendiamo il diritto alla vita, basta ignorare i problemi, la gente muore”. E' la prima volta che a Torino la protesta si svolge con questa modalità e l'utilizzo della vernice. Alla fine 18 attivisti sono stati denunciati.

Lunedì 23 ottobre, alle ore 18, al Centro Studi Sereno Regis, è in programma una serata di presentazione della campagna per il Fondo di Riparazione, accompagnata dallo slogan "ORA - Unisciti alla resistenza civile).