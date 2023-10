Un “salotto urbano” ad Aurora, ma è solo un altro divano abbandonato in strada

Piazza San Carlo è il salotto di Torino, dice la tradizione, concetto ribadito anche da Giuseppe Culicchia nel suo libro “Torino è casa mia”, in cui il noto scrittore locale si immagina la città e i suoi quartieri proprio come le stanze di una grande casa. Oggi, però, quel salotto pare proprio essersi “spostato” da un'altra parte.

Un "salotto urbano"?

Quell'altra parte è il quartiere Aurora, e più precisamente lungo Dora Firenze (lato pista ciclabile, tra via Aosta e via Bologna, ndr), dove qualcuno ha creato quello che in gergo potrebbe essere chiamato un vero e proprio “salotto urbano”. Uscendo dalla sfera dell'ironia, però, quel salotto altro non è che l'ennesimo rifiuto ingombrante abbandonato deliberatamente in strada in barba alle minime regole di civiltà e smaltimento dei rifiuti: un grande divano rosso, per giunta senza cuscini.

Nessun rispetto

Nulla di romantico, quindi, ma solo mancanza di rispetto verso i concittadini e chi è incaricato alle pulizie delle strade: il tutto a pochi giorni e a pochissime centinaia di metri dalla lavatrice lasciata vicino a un cestino portarifiuti in lungo Dora Napoli.