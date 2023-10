Oggi, lunedì 23 ottobre, alle 18, presso il giardino di via Quenda, a borgata Lesna, si terrà l'incontro per parlare di riqualificazione dell'area e per discutere di alcune questioni legate alla borgata con il sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito e l'assessore alle aree verdi Dario Lorenzoni.