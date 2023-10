Olimpiadi 2026, per il bob il Piemonte candida Cesana: costo di 33,8 milioni di euro [VIDEO]

Il Piemonte torna in gara e punta ad ospitare un pezzo di Olimpiadi 2026. Non è più un sogno ma un obiettivo concreto quello di vedere le gare di bob a Cesana Torinese, nella pista oggi dismessa.

La candidatura è realtà

E’ stata infatti inviata questa mattina al Governo e al Coni lo studio che chiede fortemente di poter utilizzare la pista “torinese” per ospitare le competizioni di bob, slittino e skeleton, dopo il passo indietro della soluzione Cortina.

Il dossier dà forza alla candidatura piemontese: la pista sarebbe pronta in un anno e tre mesi, a un costo di 33,8 milioni di euro. Una cifra decisamente inferiore rispetto a quella stimata per la pista di Cortina (81 milioni).

La pista di Cesana

La pista di Cesana sarà lunga 1.750 metri, con 19 curve e 6 partenze a quote diverse. Una pista considerata “splendida, tra le migliori del panorama mondiale”. Per il dossier l’impianto sportivo è “in buono stato di conservazione” e questo permette di avere potenzialità di recupero e riqualificazione concrete.

La volontà è quella di procedere con interventi funzionali di ammodernamento dell’assetto di configurazione del freddo, una nuova impiantistica speciale dal punto di vista energetico. Tra i punti di forza della candidatura, i collegamenti ferroviari (Tav) e aeroportuali (Caselle e Malpensa)

I costi dell'impianto

La stima dei costi dei lavori, come detto, ammonta a 33, 8 milioni di euro: 18 di interventi funzionali, 8,5 di adeguamento energetico, 1,5 per il potenziamento dell’accessibilità e mezzo milione di euro oneri di sicurezza.

Importante poi citare il tema del post-Olimpico, per evitare sprechi: il dossier prevede la trasformazione in centro federale ad alta preparazione per bob, skeleton e slittino. La Coverciano della neve, per intenderci. Il polo della formazione giovanile e non solo.

Le dichiarazioni pro Cesana

“Abbiamo lavorato per dare all’Italia l’opportunità di non rinunciare a ospitare questo aspetto delle Olimpiadi del 2026. La fattibilità tecnica c’è, con costi inferiori rispetto a quelli previsti” è il commento di Stefano Lo Russo, sindaco della Città Metropolitana.

“Abbiamo certificato alle istituzioni di questo Paese che siamo in grado di portare un progetto più economico, capace di stare nei tempi previsti. Per noi era importante comunicare al mondo che ce la facciamo, con un dossier che garantisce prospettive” è invece il commento di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte che punta anche al Mondiale del 2028.

Francesco Avato, presidente fondazione XX Marzo, ha ribadito come la scelta torinese sia la migliore possibile: “E’ importante focalizzarsi sui costi, il costo effettivo della pista di Cesana è inferiore rispetto a quella di Cortina”.

La candidatura è stata sostenuta anche da Roberto Vaglio, sindaco di Cesana: “Siamo l’unico impianto possibile in Italia: siamo onorati, ma anche interessati a questa opzione. Abbiamo aderito al progetto con grande entusiasmo”.

“Ci chiedono le vittorie e le medaglie, però poi non ci danno una pista su cui poter creare i presupposti per le nostre vittorie. Perdere questa occasione fa perdere anche voglia e motivazioni” ha invece detto il campione olimpico Armin Zoegler.

"L’ipotesi che sia il Piemonte a ospitare le gare di bob di Milano-Cortina 2026 è oggi più concreta. L'auspicio è che la candidatura piemontese permetta di non "cedere" all'estero nessuna delle gare dei prossimi Giochi. Abbiamo l'opportunità, che non possiamo perdere, di rimediare in piccola parte all'assurdo "no" ai Giochi che risale agli anni dell'Amministrazione Appendino", ha dichiarato il capogruppo dei Moderati in Regione Silvio Magliano.