Primi fiocchi di neve in quota sulle piste di Bardonecchia, gli sciatori già pregustano l'avvio della stagione

Le piste da sci incominciano a innevarsi. La conferma arriva da Bardonecchia dove, in quota, da stamattina stanno scendendo i primi fiocchi.

In paese ancora nulla, sia chiaro: anzi, piove incessantemente. Ma a sciatori e snowboarder poco importa: le immagini delle webcam posizionate sulle piste parlano chiaro e sul Ban (allo Jafferau) e al Vallon Cros (a Melezet) è tutto imbiancato, con la neve che continua a scendere.

Tanto che la pagina ufficiale Facebook BardonecchiaSki ha già incominciato a incitare gli amanti degli sport invernali. "La prima neve inizia a cadere sulle nostre cime", si legge in un post, "e noi non stiamo più nella pelle. Siete pronti?". Domanda retorica, visto che sotto il messaggio sono piovuti centinaia di like e commenti entusiasti.

Proprio nei giorni scorsi Bardonecchia ha lanciato la campagna promozionale per chi vuole acquistare gli stagionali: da sabato 28 ottobre a domenica 12 novembre tutti gli abbonamenti saranno infatti acquistabili a prezzo ridotto (quello base, da 980 euro, costerà 745, quello under16 690 invece di 895 e così via). La stagione sciistica prenderà il via ufficiale nel ponte dell'8 dicembre.